Top 14 - Toulon : La FFR blanchit le RCT en appel sur le salary cap

May 31, 2020 15:25 Le JDD croit savoir que le RC Toulon ne sera finalement pas sanctionné en ce qui concerne le salary cap. En mars dernier, le club varois avait été condamné à 40 000 euros d'amende et une possible interdiction de recrutement, pour cela.