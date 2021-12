Top 14 - Toulon : Kolbe fait son retour à l'entraînement

Bonne nouvelle pour le club de Toulon. Pas plus tard que ce jeudi matin, la formation de rugby, qui occupe aujourd'hui la onzième place du classement du championnat de France de Top 14 après un total de onze journées déjà disputées, a pu compter sur un retour de taille à l'entraînement. En effet, Cheslin Kolbe, aujourd'hui âgé de 28 ans, a été en mesure de prendre part à son tout premier entraînement collectif avec le RCT, et plus précisément en compagnie des trois-quarts de sa formation. La star locale, championne du monde en titre avec l'Afrique du Sud, était contrainte de rester sur la touche, depuis le tout début du mois de septembre dernier, en raison d'une blessure contractée à un genou. Ce pépin physique avait été occasionné lors d'une rencontre disputée par le joueur polyvalent avec sa sélection des Springboks, lors du tout dernier Rugby Championship.

Kolbe n'a toujours pas joué avec Toulon

Il s'agit donc d'une deuxième très bonne nouvelle pour le club toulonnais, en seulement quelques jours de cela. En effet, juste avant Kolbe, et plus précisément au début de cette même semaine, c'était Charles Ollivon qui avait également pu effectuer son grand retour, après une très longue blessure, qui l'avait tenu éloigné des terrains, pendant un certain temps. Toutefois, pour le moment, Ollivon se contente d'entraînements individuels. Pour ce qui est de Kolbe, malgré son arrivée qui date de l'été dernier, en provenance du club du Stade Toulousain, il n'a donc toutefois pas encore pu disputer la moindre petite minute sous ses nouvelles couleurs. Malgré tout, ses fameux potentiels futurs débuts pourraient avoir finalement lieu très prochainement. En effet, Cheslin Kolbe pourrait porter le maillot toulonnais pour la toute première fois dans seulement deux semaines de cela, à l'occasion du Challenge européen, contre la formation italienne des Zebre.