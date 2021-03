Top 14 - Toulon : Jolmès s’en va, direction l'UBB ?

📰Communiqué - Le @RCTofficiel et Thomas Jolmès se sont entendus pour mettre un terme anticipé au contrat les liant.

🤝Le Club remercie Thomas pour son travail au club et lui souhaite une grande réussite pour la suite de sa carrière.https://t.co/S4xqYWycLf



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) March 15, 2021

Direction l'UBB ?

Treize matchs et puis s’en va. Arrivé l’été dernier à Toulon en provenance de La Rochelle, où il avait passé les trois dernières saisons, Thomas Jolmès quitte le RCT, d’un commun accord avec son club. « Le Rugby Club Toulonnais et Thomas Jolmès se sont entendus pour mettre un terme anticipé au contrat les liant. Le deuxième ligne d’origine iséroise a souhaité rejoindre un nouveau projet sportif, avec effet immédiat. Le Rugby Club Toulonnais remercie Thomas Jolmès pour son travail au club et lui souhaite une grande réussite pour la suite de sa carrière », indique le club varois dans un communiqué ce lundi.Selon RMC Sport, Thomas Jolmès aurait déjà trouvé son nouveau point de chute : Bordeaux-Bègles. L’UBB déplore en effet de nombreux blessés et aurait jeté son dévolu sur l’ancien joueur de Grenoble et de La Rochelle, après avoir déjà recruté par anticipation le troisième ligne Louis Picamoles, qui devait arriver la saison prochaine., avec deux points de retard sur le leader toulousain.