Top 14 - Toulon : Jantjies va signer

Jantjies a déjà joué en France

Bakkies Botha, Eben Etzebeth, Victor Matfield, Joe van Niekerk… Depuis quelques années, le RC Toulon a l’habitude de recruter de grands joueurs sud-africains, et cela va encore être le cas cette saison, avec l’arrivée prochaine d’Elton Jantjies. L’ouvreur international de 32 ans va s’engager avec les Rouge et Noir dans les tout prochains jours, selon les informations de Midi OlympiqueLa raison ? Alors que les Springboks allaient affronter l’Argentine à Buenos Aires le mois dernier, Jantjies et la diététicienne de la sélection ont passé une nuit loin de l'équipe dans un hôtel séparé, et les clients de l’hôtel les auraient entendus avoir des relations sexuelles, avant de se disputer, puis Jantjies, marié et père de trois enfants, serait parti sans payer. Le joueur aux 46 sélections a ensuite été écarté des Springboks, pour une durée indéterminée.Bientôt libre de tout contrat, Jantjies pourra s’engager avec le RCT, en tant que joueur additionnel, en remplacement de Julien Blanc, parti à Castres.Il avait réussi six pénalités et quatre transformations durant son séjour dans le Béarn. Le reste de sa carrière, Jantjies l'a passé entre l'Afrique du Sud (chez les Golden Lions principalement, en plus de la saison 2013 chez les Stormers) et le Japon (chez les Urayasu D-Rocks entre 2015 et 2018, avant de jouer un match avec Osaka en janvier 2022). Il va désormais retrouver la France, où il espère devenir un joueur majeur au RCT, qui réussit un très bon début de saison, avec quatre victoires en six matchs, la dernière ce samedi contre Brive (47-0).