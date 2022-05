Top 14 - Toulon : Fin de saison pour Villière

Six essais pour Villière cette saison avec le RCT

Coup dur pour le RC Toulon et le XV de France. On ne reverra pas Gabin Villière sur les pelouses cette saison. Selon les informations de RMC Sport, l'ailier international de 26 ans, qui s'est blessé à la cheville gauche lors de la finale de Challenge Cup perdue vendredi soir à Marseille contre Lyon (12-30), va devoir se faire opérer, et son indisponibilité est estimée à deux ou trois mois.Et les examens passés ce lundi ont confirmé la relative gravité de la blessure. Si tout va bien, le Toulonnais (sous contrat jusqu'en juin 2024) sera disponible pour le coup d'envoi de la prochaine saison de Top 14, le week-end du 3-4 septembre. Mais en attendant, le RCT et l'équipe de France devront faire sans lui. Actuellement septième du classement du championnat, le club varois, qui reste sur six victoires en Top 14, devra absolument gagner sur le terrain du Racing 92 (5eme) dimanche lors de la 26eme et dernière journée pour voir les barrages. Pas simple...Gabin Villière va donc manquer au maximum quatre matchs en club si le RCT réussissait l'exploit de se qualifier pour la finale, mais il ratera aussi les deux matchs du XV de France prévu les 2 et 9 juillet au Japon. L'ailier aux 12 sélections (6 essais), qui a grandement participé à la conquête du Grand Chelem, avait de grandes chances de faire partie de la liste de Fabien Galthié, qui a d'ores et déjà fait savoir que les finalistes du Top 14 seraient laissés au repos.