Top 14 – Toulon : Etzebeth et Collazo prolongent

Double prolongation ce jeudi à Toulon ! A un mois et demi du début de la saison 2020-21, le RCT a annoncé la prolongation du contrat d’Eben Etzebeth et Patrice Collazo. Le deuxième ligne sud-africain de 28 ans était sous contrat jusqu’en 2023 et a signé un nouveau bail de trois années supplémentaires. Arrivé après la Coupe du Monde 2019, qu’il a remportée avec les Springboks, le natif du Cap n’a eu le temps de disputer que huit matchs avec les Rouge et Noir (sept titularisations, deux essais). « Dans le projet sportif pérenne voulu par Bernard Lemaitre et mis en place par Patrice Collazo et Laurent Emmanuelli, Eben Etzebeth fera partie des joueurs cadres du club, chargés d’apporter leur expérience et d’encadrer les jeunes joueurs prometteurs issus du centre de formation », se réjouit le club varois sur son site internet.

Collazo s'engage sur le très long terme

Patrice Collazo, justement, a lui aussi prolongé son contrat, qui arrivait aussi à son terme en 2021. Il est désormais lié à Toulon jusqu’en 2025. Le manager général de 46 ans est arrivé en 2018 sur la Rade. « Il a construit une politique sportive ayant permis au club Rouge & Noir de retrouver les quatre premières places du championnat la saison dernière. Le Rugby Club Toulonnais se réjouit de pouvoir compter sur Patrice Collazo, investi plus que jamais dans le projet à long terme présenté par son Président Bernard Lemaitre », écrit le RCT sur son site. Toulon débutera sa saison de Top 14 le 5 septembre avec un déplacement à La Rochelle (où Collazo a passé sept ans) et disputera également assez rapidement (le 19 septembre) les quarts de finale de la Challenge Cup contre les Scarlets, dans l’espoir de remporter un nouveau trophée européen.