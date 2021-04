Top 14 - Toulon : Etzebeth absent plusieurs semaines

Toulon à la lutte pour le Top 6

Le RC Toulon devra faire sans Eben Etzebeth pendant les prochaines semaines ! Le club varois a confirmé les rumeurs via un communiqué, précisant que l'international sud-africain avait dû être opéré d’une fracture à un doigt. « Comme évoqué par certains médias, Eben Etzebeth a subi une intervention chirurgicale ces derniers jours.Par ailleurs, l’espoir toulonnais Matthias Halagahu, souffrant d’une instabilité de l’épaule, devra également être opéré dans les prochains jours. Les deuxièmes lignes Rouge et Noir seront, ainsi, absents plusieurs semaines. Toute l’équipe du Rugby Club Toulonnais souhaite à ses joueurs un prompt rétablissement et espère les retrouver au plus vite sur les terrains », écrit le RCT dans son communiqué.Eben Etzebeth (29 ans), arrivé au club en 2019, a disputé quatorze matchs toutes compétitions confondues avec Toulon cette saison : treize (sur 20 possibles) en Top 14 (dont douze comme titulaire) pour trois essais, et un (sur deux possibles) en Champions Cup, contre Sale.. Le club varois est actuellement septième, à égalité de points avec le sixième, Lyon, à six journées de la fin. Rappelons que les Rouge et Noir ne joueront pas ce week-end à Montpellier en raison de cas de coronavirus au sein de leur effectif, puis ils finiront la saison en affrontant Agen, Toulouse, Clermont, Bordeaux-Bègles et Castres. Combien Etzebeth pourra-t-il jouer de matchs ? L’avenir nous le dira. Quant à Matthias Halagahu, le deuxième ligne de 19 ans, il a joué cinq matchs de Top 14 depuis le début de saison, pour 221 minutes au total. Il espère faire son retour d’ici la fin de saison.