Top 14 : Toulon et le Stade Français Paris se disputeront un Trophée Christophe Dominici

Un concours pour créer le trophée

Le Stade Français Paris et le RC Toulon ont répondu à l’appel. Décédé le 24 novembre dernier, l’ancien ailier international Christophe Dominici a marqué de son empreinte les deux clubs. A la suite de l’annonce de la disparition de celui qui a remporté cinq titres de champion de France et quatre Tournois des 5 ou 6 Nations, le groupe de supporters du RCT Les Fils de Besagne a lancé l’idée d’un trophée qui serait mis en jeu à l’occasion des confrontations entre le club parisien et le club toulonnais et qui porterait de manière symbolique le nom de « Trophée Christophe Dominici », initiative qui avait très rapidement reçu le soutien d’anciens joueurs des deux clubs, dont Sergio Parisse. Les Fils de Besagne avaient très rapidement communiqué sur le soutien également apporté par les deux clubs à cette initiative, sans qu’elle ne se soit matérialisée jusqu’à maintenant.La donne a toutefois changé ce mardi. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué commun aux deux clubs et au groupe de supporters, la création d’un Trophée Christophe Dominici est désormais confirmée. « Le Rugby Club Toulonnais et le Stade Français Paris se sont entendus sur la création du Trophée Christophe Dominici, imaginé par Les Fils de Besagne, club de supporters Rouge et Noir, annonce ce communiqué. Ainsi, ce Trophée rendra hommage à l'homme et au joueur qui a porté le maillot des deux clubs durant plusieurs saisons. » Le trophée en question est l’objet d’un concours baptisé « Pour Domi », « afin que l'expression de la créativité de chacun puisse aboutir à la matérialisation de ce Trophée ». A l’issue de ce concours, ouvert du 1er mars au 15 avril prochain, le lauréat verra son idée devenir le trophée qui « chaque saison sera remis en jeu entre les deux clubs de cœur de Christophe Dominici », selon le communiqué.