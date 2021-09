Top 14 : Toulon et le Stade Français Paris joueront le Trophée Christophe Dominici dès cette saison

🏆𝙇𝙚 𝙏𝙧𝙤𝙥𝙝𝙚́𝙚 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙤𝙥𝙝𝙚 𝘿𝙤𝙢𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞 en jeu pour le match face au @SFParisRugby Dimanche 19 Septembre !

Des hommages lors des deux rencontres

Il y aura beaucoup d’émotion au Stade Mayol le 19 septembre prochain. A l’occasion de l’affiche de clôture de la 3eme journée du Top 14, le RC Toulon recevra le Stade Français Paris sur sa pelouse. Une rencontre qui sera l’occasion d’un nouvel hommage à Christophe Dominici, disparu le 24 novembre dernier et qui a fait le bonheur des deux clubs durant sa carrière. En effet, à la suite de l’initiative lancée par le club de supporters toulonnais « Les Fils de Besagne », le Trophée Christophe Dominici sera officiellement lancé, comme l’ont annoncé les deux clubs dans un communiqué commun. « Le vainqueur du Trophée sera l’équipe qui a cumulé le plus de ‘points terrain’ sur les matchs aller/retour de leurs confrontations directes en Top 14. En cas d’égalité, c’est le goal-average particulier puis général qui déterminera le vainqueur, annoncent les deux formations. Le match retour aura lieu le week-end du 29 janvier au Stade Jean-Bouin à Paris. A l’issue de cette rencontre, le premier Trophée Christophe Dominici sera ainsi décerné à l’équipe victorieuse. »De plus, tant à Toulon qu’à Paris, la rencontre sera marquée par des hommages en mémoire de Christophe Dominici. « Ce dimanche 19 septembre, les clubs de Solliès-Pont et de La Valette, ainsi que les anciens coéquipiers de Domi à Toulon et au Stade Français seront invités à participer à cet hommage », précisent dans leur communiqué les deux clubs. « Le Stade Français Paris et le Rugby Club Toulonnais remercient le club de supporters ‘Les Fils de Besagne’ pour leur implication dans l’organisation de ce trophée », concluent-ils. Un Trophée Christophe Dominici qui sera alors remis en jeu chaque année quand les deux formations se croiseront sur les pelouses du Top 14, une manière de saluer à chaque fois la mémoire d’un joueur qui aura marqué autant les deux clubs que le rugby français durant une carrière qui l’aura vu briller à tous les niveaux.