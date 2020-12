Top 14 : Toulon et Clermont vont rendre hommage au personnel hospitalier

#BoxingDayRugby

Voici les maillots uniques aux couleurs des blouses du personnel hospitalier que porteront le @RCTofficiel et l'@ASMOfficiel demain ! 🏥👕

Grâce aux deux clubs le logo de la @FondHopitaux ornera la face avant du maillot 👩‍⚕️👨‍⚕️ pic.twitter.com/bJscpgJHVT



— TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 26, 2020

Le rugby français soutient les soignants



#BoxingDayRugby

Le @RCTofficiel évoluera avec un maillot blanc avec des détails pour rappeler notre soutien au personnel soignants 🏥👩‍⚕️👨‍⚕️

Les maillots portés par les joueurs seront vendus aux enchères pour la @FondHopitaux pic.twitter.com/DSfjkj8Efd



— TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 26, 2020

Le personnel hospitalier a été mis à rude épreuve cette année, et malheureusement, ce n’est peut-être pas fini. Les soignants sont en première ligne pour lutter contre le coronavirus. Plusieurs hommages leur ont été rendus dans le monde du sport. Et dernièrement, un très beau geste est à souligner en Top 14. Le championnat de France de rugby a annoncé sur ses réseaux sociaux que lors du Boxing Day, la rencontre de clôture de la 12e journée, qui aura lieu ce dimanche (21h) entre le RC Toulon et l’ASM Clermont à Mayol, seraLes joueurs de Patrice Collazo mettront de côté leur traditionnel maillot rouge et noir et orneront une tunique blanche. Sur celle-ci, plusieurs motifs rendront hommage aux héros de la lutte contre le Covid-19 : des croix hospitalières, un stéthoscope médical et l’inscription « Merci ».. A l’instar du maillot toulonnais, le logo de la Fondation Hôpitaux sera imprimé sur le torse.. Un beau message de soutien en ces temps difficiles ... Côté sportif, cette rencontre promet une belle bataille entre Toulon, invaincu à domicile depuis le début de la saison (5 victoires en autant de matches à Mayol), et Clermont, l'une des meilleures défenses depuis le début de l'exercice.