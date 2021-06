Top 14 - Toulon : Dix recrues officialisées, Joseph dans le viseur ?

Joseph a fait ses adieux à Bath, direction Toulon ?

Huitième de la saison régulière de Top 14, le RC Toulon ne dispute pas la phase finale, et le club varois est donc d’ores et déjà tourné vers la saison prochaine.Il s’agit du pilier international anglais de 30 ans Kieran Brookes (en provenance des Waps, 3 saisons), du deuxième ligne irlandais de 30 ans Quinn Roux (Connacht, 2 saisons), du deuxième ligne français de 20 ans Adrien Warion (Provence, 3 saisons), du troisième ligne australien de 30 ans Lopeti Timani (La Rochelle, une saison plus une en option), du troisième ligne sud-africain de 30 ans Cornell Du Preez (Worcester, 3 saisons), du demi de mêlée français de 28 ans Julien Blanc (Brive, 3 saisons), du demi de mêlée français de 19 ans Jules Danglot (Montpellier, 3 saisons), de l’ouvreur français de 21 ans Mathieu Smaïli (retour de prêt), de l’ailier fidjien Jiuta Wainigolo (3 saisons) et de l’arrière français de 24 ans Thomas Salles (Aurillac, 2 saisons).Sergio Parisse, le troisième ligne italien de 37 ans, a quant à lui prolongé pour une saison, et n'officiera qu'en tant que joueur, et non pas comme entraîneur-joueur comme cela avait été évoqué. Patrice Collazo a précisé que le club varois cherchait encore un trois-quarts centre et un trois-quarts polyvalent.Selon Le Figaro Sport, sa fiche est en effet apparue sur le site officiel du RCT samedi soir avant d'être retirée. Ce week-end, le joueur aux 51 sélections avec le XV de la Rose a d'ailleurs fait ses adieux au club de Bath, dont il porte les couleurs depuis 2013. Son départ est donc acté, reste à connaitre sa destination.