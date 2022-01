Top 14 - Toulon : De nouveaux cas de covid détectés

Déjà cinq matchs reportés en Top 14

Le RC Toulon ne voit pas le bout du tunnel. Alors que ses matchs contre Bordeaux-Bègles (27 décembre) et à Montpellier (2 janvier) ont été reportés en raison du covid, celui contre La Rochelle, prévu ce samedi dans le cadre de la 15eme journée de Top 14, est menacé. Le club varois a en effet annoncé ce mardi qu’il devait faire face à de nouveau cas de coronavirus. « Suite aux recommandations de la Commission Médicale de la Ligue Nationale de Rugby, de nouveaux tests RT-PCR ont été réalisés ce lundi 3 janvier 2022 sur l’ensemble de l’effectif toulonnais. Les résultats révèlent des cas positifs supplémentaires, écrit le club dans un communiqué.Malgré les contraintes liées aux absences et la difficulté d’organiser des entrainements dans des conditions optimales, le Rugby Club Toulonnais garde les joueurs en activité afin de préparer au mieux la prochaine échéance. La Ligue Nationale de Rugby dispose de tous les éléments nécessaires afin de statuer sur la tenue du match Toulon - La Rochelle (samedi à 17h). »Selon le nouveau protocole mis en place par la LNR, les joueurs vaccinés ou ayant déjà eu le covid doivent effectuer un test lors du premier jour du rassemblement hebdomadaire et deux jours avant le match, et les autres joueurs doivent effectuer un test tous les jours.A ce jour, ce sont cinq matchs de Top 14 qui ont déjà été reportés, Toulon étant le seul club à en compter deux de retard. Le RCT se retrouve onzième du classement, avec 22 points.