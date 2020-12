Top 14 – Toulon : Cordin absent deux mois

Au moins neuf matchs sans Cordin pour le RCT

Coup dur pour le Rugby Club Toulonnais ! Il sera privé pendant tout le mois de décembre et tout le mois de janvier de son arrière Gervais Cordin. Celui qui fêtera ses 22 ans le 10 décembre prochain va en effet devoir se faire opérer ce mardi d’une entorse grave de la cheville, et sera absent huit semaines, a fait savoir le club varois ce lundi.(victoire 36-5 des Bleus) dans le cadre de l’Autumn Nations Cup. Il était rentré à Toulon en fin de semaine, comme convenu avec le staff médical du RCT. Cordin n’a donc pas pu honorer sa première cape en bleu.Cette saison, il a disputé cinq matchs de Top 14 avec Toulon (tous comme titulaire) et a inscrit trois essais. Il s’agit de sa deuxième saison au sein du club varois, où il était arrivé à l’été 2019 en provenance de Grenoble, son club formateur. Suite à cette opération de la cheville, Cordin va manquer au moins neuf matchs :Il serait également très incertain pour le début du Tournoi des 6 Nations (Italie – France le 6 février) si Fabien Galthié souhaitait le sélectionner. Mais avec Anthony Bouthier, Thomas Ramos ou encore Brice Dulin, la concurrence est rude pour le n°15.