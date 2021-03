Top 14 - Toulon : Carbonel fidèle au RCT

Déjà trois sélections en Bleu

Arrivé au Rugby Club Toulonnais dès l’âge de 4 ans, en 2003, Louis Carbonel va y rester au moins jusqu’en 2024 ! L’ouvreur a en effet prolongé ce mardi son bail avec le club varois, qui courait jusqu’à la fin de cette saison. La natif de Toulon reste fidèle à son club de cœur, avec qui il a été sacré champion de France Junior Reichel et Champion de France Espoirs, et espère bien remporter un jour le Bouclier de Brennus. Louis Carbonel a débuté sous le maillot rouge et noir en septembre 2017 et son temps de jeu n’a cessé d’augmenter depuis : cinq matchs de Top 14 en 2017-18, seize en 2018-19, seize en 2019-20 (saison raccourcie en raison de la pandémie de coronavirus) et cinq cette saison, tous comme titulaire, où il a déjà inscrit 13 pénalités. «», se félicite le club varois dans un communiqué.Le natif de Toulon a également déjà connu les joies de la sélection nationale, avec un titre de champion d’Europe juniors, deux titres de champion du monde des moins de 20 ans,le n°10 titulaire Romain Ntamack étant blessé. Suite au retour du Toulousain, Carbonel ne figurait d'ailleurs pas dans le groupe qui a affronté l'Angleterre, ni dans celui qui prépare actuellement le match contre le pays de Galles. Après Gervais Cordin (22 ans) et Gabin Villière (25 ans), il est le troisième jeune tricolore du RCT à prolonger son bail jusqu’en 2024 avec le club varois, actuel sixième du Top 14 et qui affrontera le redoutable Leinster en huitièmes de finale de la Champions Cup début avril.