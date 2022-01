Top 14 - Toulon : Baubigny signe quatre ans

🔥 𝗧𝗲𝗱𝗱𝘆 𝗕𝗮𝘂𝗯𝗶𝗴𝗻𝘆 ✍️ 2⃣0⃣2⃣6⃣

Une cape avec les Bleus pour Baubigny

Les rumeurs dataient d’il y a plus de deux mois, l’information a été officialisée ce jeudi. Teddy Baubigny portera les couleurs du RC Toulon pendant les quatre prochaines saisons. Le talonneur international français de 23 ans va donc quitter le Racing 92, le club qui l’avait lancé chez les professionnels en 2016. «», s’est réjoui le président toulonnais Bernard Lemaître. Né à Meaux (Seine-et-Marne) en 1998, Teddy Baubigny va faire le grand saut en quittant l’Ile-de-France, lui qui a débuté le rugby à 13 ans dans sa ville natale, avant d’être repéré à 15 ans par le Racing 92, où il s’est installé au poste de talonneur après s’être essayé au poste de centre, de troisième ligne puis de pilier.Depuis ses débuts avec les Ciel et Blanc il y a un peu plus de cinq ans, Teddy Baubigny a disputé 88 matchs pour le Racing 92, dont 40 comme titulaire, et a inscrit 12 essais. Cette saison, il a déjà disputé 11 matchs de Top 14 (dont le dernier contre Clermont samedi) et un de Champions Cup. Il a été sélectionné à une reprise chez les Bleus, contre l'Italie en 2020.. En attendant de rejoindre le Var, Teddy Baubigny va tenter de remporter son premier trophée avec son club formateur, lui qui n'a disputé qu'une finale, lors de la Champions Cup 2020.