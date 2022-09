Top 14 - Toulon : Bastareaud signe un an

Toulon est dixième après deux journées

La carrière de Mathieu Bastareaud ne s'est donc pas terminée un jour pluvieux de novembre 2021, où il s'est blessé gravement aux deux genoux sur la pelouse détrempée du stade Mayol de Toulon, quand il jouait avec le LOU. L'ancien centre international français (54 sélections, 5 essais), désormais âgé de 33 ans, va reprendre sa carrière, et ce sera sous le maillot de...Toulon, où il s'est engagé ce jeudi jusqu'à la fin de cette saison. Le natif de Créteil s'entraînait depuis la reprise avec le RCT, et il a convaincu le staff, emmené par Pierre Mignoni et Franck Azéma, de lui faire confiance. « Je suis très heureux de signer officiellement un nouveau contrat avec le Rugby Club Toulonnais.Je remercie également mon entourage familial sans qui je n’aurais pas eu la force mentale de rebondir et de retrouver les terrains aujourd’hui. Désormais, j’ai qu’un seul objectif en tête, celui de prendre du plaisir et d’en offrir à tous les supporters Rouge & Noir. Et si cela peut s’accompagner de grandes victoires, je serai comblé… », s'est réjoui le joueur, qui avait déjà porté le maillot du RCT avec grand succès entre 2011 et 2019.Le président du club, Bernard Lemaître, n'a pas caché sa joie non plus : « Mathieu a fait preuve d’une abnégation exceptionnelle pour retrouver ses aptitudes physiques qui font sa force. Outre toutes les qualités qu’on lui connaît,nous sommes ravis de le compter parmi nous et nous souhaitons lui offrir la fin de carrière qu’il mérite. » Avec une victoire contre Bayonne en ouverture, puis une défaite à Toulouse dimanche dernier, Toulon occupe actuellement la dixième place du Top 14, avant de recevoir Clermont dimanche soir. L'apport de Bastareaud va-t-il permettre au RCT de voir plus haut ?