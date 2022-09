Top 14 - Toulon : Bastareaud bientôt de retour ?

Visiblement, Mathieu Bastareaud aperçoit le bout du tunnel. En effet, gravement blessé aux deux genoux en novembre dernier, le 3eme ligne serait proche d'un retour avec Toulon, qui avait voulu se donner du temps pour voir où en était le joueur. En fin de contrat avec Lyon et de retour au RCT cet été, le Français a depuis effectué la présaison avec le groupe de Franck Azéma et Pierre Mignoni et les "feux sont au vert", d'après Midi Olympique. Ainsi, alors qu'il sort d'une première semaine d'entrainement complète au RCT Campus, le natif de Créteil pourrait rapidement s'engager avec le club de la Rade, chez qui il a évolué pendant plusieurs saisons de 2011 à 2019. « C’est en très bonne voie. On touche au but. C’est de bon augure. Je crois qu’on va y arriver. Ça serait bien de le voir rejouer et surtout de refouler un terrain. On lui souhaite et je pense que ça va arriver rapidement », a d'ailleurs reconnu Azéma au sujet de Bastareaud, sur la plateforme RCTPLAY.

Bastareaud de retour à Mayol début octobre ?

D'après un habitué du centre d'entrainement toulonnaise, interrogé par Rugbyrama, l'intéressé « a été discret, à bosser sans s'imposer. Mais, on voit qu'il est en train de monter en puissance. Il a repris les contacts avec beaucoup d'appétit. » Ainsi, à bientôt 34 ans, il les aura le 17 septembre prochain, "Bastarocket" pourrait reprendre le fil de sa carrière dans le Var. Les plus optimistes imaginent même revoir l'ancien international français à Mayol le 18 septembre prochain lors de la rencontre face à Clermont, au lendemain de son anniversaire. Cependant, après avoir été victime d'une rupture à chaque genou du tendon quadricipal en novembre 2021, Bastareaud ne devrait pas précipiter son retour. Les retrouvailles avec son public pourraient alors avoir lieu le 8 octobre contre Brive, lors de la 6eme journée du Top 14. Après les galères, le 3eme ligne semble sur le bon chemin pour finir sa carrière en beauté.