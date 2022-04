Top 14 : Suspendu, O'Gara ne reverra pas Urios

#Discipline

Voici les décisions de la commission de discipline et des règlements concernant la 21ème journée de TOP 14 📄➡️ https://t.co/NfMLMCl6XJ pic.twitter.com/J3ZYMpBtBM

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) April 6, 2022

Une sanction en amenant une autre

Le derby de l'Atlantique opposant Bordeaux-Bègles et La Rochelle en Top 14 samedi dernier avait été chaud à tous points de vue. Outre la victoire au-delà de la sirène des Maritimes au stade Chaban-Delmas (15-16), les deux entraîneurs,irlandais du Stade Rochelais. Une rencontre tendue entre deux clubs amenés à se retrouver deux fois consécutives à partir de ce week-end en huitième de finale de Champions Cup. Cette saison, les huitièmes se jouent en matchs aller et retour.Les retrouvailles sportives entre les deux clubs auront bien lieu dès ce samedi à 14h, une nouvelle fois à Chaban-Delmas dans la cité bordelaise. En revanche, les chemins des deux managers ne se croiseront pas. Réunie ce mercredi,en raison d'un comportement repréhensible constaté le 26 mars dernier lors du succès de La Rochelle contre le Racing 92 lors de la 21eme journée (19-0). Pour avoir notamment contesté des décisions du corps arbitral, l'ancien demi d'ouverture sera entre autres privé de banc de touche.Requalifié à partir du 17 avril, soit au lendemain du 8eme de finale retour de Coupe d'Europe contre l'UBB,dans le cadre de la 23eme journée de championnat. A souligner que le Stade Rochelais en a également pris pour son grade durant cette commission et devra s'acquitter de la somme de 10.000 euros d'amende. Et ce n'est probablement pas fini car le manager de l'ASR devra répondre de ses actes, et du fameux accrochage avec Christophe Urios, lors d'une prochaine commission.