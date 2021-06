Top 14 - Stade Français : Quesada estime que le Racing 92 était plus fort

Quesada : "On a sûrement mal préparé notre match"

En une mi-temps, la messe était déjà dite pour le Stade Français, qui s'est retrouvé mené 28-0 sur le terrain du Racing 92 en barrage du Top 14 et n'a pas réussi la remontada en deuxième mi-temps, même si les Parisiens l'ont remportée 21-10. Après le match, perdu 38-21, l'entraîneur du Stade Français Gonzalo Quesada a reconnu en conférence de presse que les Racingmen étaient tout simplement trop forts : "Le Racing mérite largement sa victoire, peut-être pas sur un score aussi large, mais le Racing en demi-finale, c’est logique. Au regard de sa saison, mais aussi au regard de son parcours cette saison.La prochaine sera totalement différente. Lyon, Toulon et les autres ont déjà commencé à préparer l’avenir. On sait tout le travail qu’il nous reste à faire. Grâce au Racing, on sait ce qu’on a à faire."Le coach argentin est le premier à reconnaître son échec, estimant que le match avait été mal préparé : "On savait que nos chances n’étaient pas énormes. Mais le déroulement du match laisse pas mal de regrets. On a sûrement mal préparé notre match.Surtout au regard de ce qui s’est passé en deuxième mi-temps. Il y a avait la place pour faire beaucoup mieux. On peut quand même être fier de la saison du Stade français. Et on remercie le Racing de nous avoir montré tout le chemin qu’il nous reste à parcourir." Qualifié pour la phase finale du Top 14 pour la première fois depuis 2015, le Stade Français aura tout de même réussi une belle saison, avec au final 15 victoires pour 12 défaites, et une qualification pour la prochaine Champions Cup. Mais il faudra confirmer la saison prochaine.