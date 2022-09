Top 14 - Stade Français : Parra absent entre quatre et six semaines

Entre quatre et matchs manqués pour Parra

Morgan Parra a sûrement rêvé de meilleurs débuts sous son nouveau maillot. Recrue-phare de l'été au Stade Français, l'ancien Clermontois, âgé de 33 ans, s'est blessé dès son premier match de compétition avec les Parisiens contre...Clermont, samedi à l'occasion de la 1ere journée du Top 14. Titulaire à Jean-Bouin face à son ancienne équipe, le demi de mêlée a joué 68 minutes, avant de devoir sortir pour cause de blessure au genou droit, après avoir été heurté par son coéquipier Harry Glover. Alors que le choc s'était produit à la 51eme minute, il avait pu rester un quart d'heure sur le terrain, avant de devoir dire stop.Un diagnostic finalement rassurant, qui confirme les propos de son entraîneur Gonzalo Quesada après le match : "Il y a une légère inquiétude : s'il y a un problème, ça pourrait être les ligaments internes du genou et c'est le moins grave, en principe. Comme c'est un numéro 9, il dit que ça va, mais on ne le croit pas : on connaît l'animal, il va passer des examens. On espère que ce ne sera pas très grave."Le Stade Français sera privé de son demi de mêlée international pour au moins quatre matchs de Top 14 (à Castres, contre Bayonne, à Lyon et à Bordeaux-Bègles), voire six (contre Perpignan et à Pau) s'il est bel et bien absent six semaines.A noter que lors du match de samedi, c'est Joris Segonds, l'ouvreur parisien, qui s'était chargé des coups de pied (14 points marqués, pour une victoire 24-18). La saison passée, Morgan Parra avait disputé 18 des 26 matchs de Top 14 avec Clermont.