Top 14 - Stade Français : Nayacalevu blessé, Godener va partir

Godener, trois saisons et puis s'en va

En s’inclinant samedi dernier à domicile contre Bordeaux-Bègles (18-31), le Stade Français a plombé ses chances de se qualifier pour les phases finales du Top 14, puisqu’il compte désormais neuf points de retard sur le sixième, Castres, à cinq journées de la fin. Mais le club parisien a perdu plus qu’un match, il a perdu également son meilleur marqueur d’essais (8 cette saison), Waisea Nayacalevu. Selon L’Equipe, le centre fidjien de 31 ans s’est blessé au genou gauche contre l’UBB et sera absent pendant quatre semaines.Si tout va bien, on retrouvera Nayacalevu pour les trois derniers matchs de la saison régulière, contre Clermont, La Rochelle et Brive. Voire plus si le Stade Français déjoue les pronostics en allant plus loin en Coupe d’Europe et en se qualifiant pour les barrages du Top 14... Après dix ans au club (197 matchs sous le maillot rose dont 177 comme titulaire, 81 essais), ces rencontres marqueront les adieux du Fidjien, puisqu’il s’est d'ores et déjà engagé avec Toulon pour la saison prochaine.Un autre joueur du Stade Français quittera la capitale cet été, en la personne de Loïc Godener. Selon RMC, le troisième ligne de 26 ans, passé par le Racing 92 (2015-17) et Grenoble (2017-19) avant de signer au Stade Français, s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Clermont.Au total, il a déjà joué 42 fois pour le Stade Français, mais son aventure sous les ordres de Gonzalo Quesada s’arrêtera en juin prochain.