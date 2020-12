Top 14 - Stade Français : Matera absent à Pau

Si le club parisien réalise un bien meilleur début de saison que l’an passé, il est aujourd’hui pollué par l’affaire des tweets de Matera.https://t.co/axMhVX3jrq

Matera dans la tourmente malgré ses excuses

Le Stade Français Paris se déplace à Pau ce dimanche (16h00) pour le compte de la 12e journée de Top 14 programmée entre les fêtes de Noël et le passage à la nouvelle année. Pour ce match du Boxing Day, le club francilien fera sans les Argentins Nicolas Sanchez et Pablo Matera. Le premier est blessé aux ischio-jambiers tandis que. Il se pourrait que cette affaire ait troublé le vestiaire, malgré les excuses de l’intéressé devant ses coéquipiers. « Il faudra du temps. Le temps de la rédemption », se dit-il en interne dans des propos rapportés par Midi Olympique.Le natif de Buenos Aires a pourtant tout tenté pour se faire pardonner de ses tweets publiés quand il est devenu majeur. Alors que la polémique a très vite enflé, Pablo Matera a pris part à deux réunions avec ses dirigeants les lundis 14 et 21 décembre.« J’étais un garçon immature et assez rebelle (en 2011). J’aimerais simplement demander pardon. Je sais que beaucoup se sont sentis offensés. Je veux juste qu’ils sachent que je ne pense aucun de ces mots, qu’ils ne représentent en rien mes valeurs. Le plus important pour moi aujourd’hui, c’est de savoir que j’ai commis une erreur », a-t-il notamment déclaré. Pablo Matera devra faire avec le temps. En tout cas, cette décision du staff du Stade Français contraint le joueur argentin à rater le dernier match de l’année de son équipe.