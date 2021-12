En Rose depuis 2015, comme le temps passe vite à la maison... ICI C'EST PARIS !#Macalou2027 pic.twitter.com/yHqNKArhbP

Sept sélections en équipe de France

Auteur d’un début de saison poussif, avec seulement quatre victoires pour onze défaites, le Stade Français a tout de même reçu une bonne nouvelle ce mercredi avec la prolongation du contrat de Sekou Macalou. Comme l'avaient révélé RMC Sport et l’AFP dans la matinée, le troisième ligne de 26 ans, qui arrive en fin de contrat en juin 2022, a accepté de prolonger « sur le long terme » avec le club parisien,Dans l'après-midi, l'information a été officialisée : le natif de Sarcelles a prolongé jusqu'en juin 2027.Au total, Sekou Macalou a disputé 107 matchs pour le Stade Français, dont 88 comme titulaire, et a inscrit 34 essais. C’est lors de la saison 2018-19 qu’il a le plus joué, avec 23 matchs de Top 14 au compteur de 3 de Challenge Cup. Cette saison, il a disputé six matchs de championnat, et a marqué un essai contre Perpignan, mais il en a manqué certains car il était en stage à Marcoussis avec le XV de France.(contre l'Italie lors de l'Autumn Nations Cup 2020). Lors de la dernière Tournée d'automne, il a joué onze minutes contre l'Argentine puis tout le match contre la Géorgie, mais n'a pas eu l'honneur de participer à la victoire historique contre les Blacks. Courtisé par d'autres clubs de Top 14, Sekou Macalou va donc rester à Paris, où il espère bien redresser le club. Cela commence dès ce dimanche avec la réception de La Rochelle, quatrième du classement.