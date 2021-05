Top 14 – Stade Français : Laumape officiellement à Paris

🆕✍️🇳🇿



Le centre All Black @NLaumape rejoint la capitale !

Welcome to Paris Ngani ! 🤯🖤#SFParis

— Stade Français Paris (@SFParisRugby) May 10, 2021

Castets et Briatte officialisés également

Le Stade Français tient le remplaçant de Gaël Fickou pour la saison prochaine ! Le club parisien a annoncé ce lundi l’arrivée de cinq nouveaux joueurs à partir du 1er juillet, et parmi eux figure le centre international néo-zélandais Ngani Laumape, dont le nom circulait depuis plusieurs semaines dans la capitale. Désormais, c’est officiel !(il évoluait auparavant chez les New Zealand Warriors en rugby à XIII). Sélectionné pour la première fois en 2017 avec les Blacks, il n’a toutefois pas disputé la Coupe du Monde 2019 au Japon, Sonny Bill Williams lui ayant été préféré. Cette saison, Laumape a disputé 8 matchs de Super Rugby, tous comme titulaire (2 essais marqués), avec les Hurricanes. Il a également joué deux matchs avec les All Blacks lors du Rugby Championship à l'automne dernier, mais avec son arrivée à Paris, il va mettre entre parenthèses sa carrière internationale.Hormis Laumape, le Stade Français a annoncé l'arrivée du pilier gauche français de Toulouse Clément Castets (25 ans, 15 matchs cette saison dont 6 comme titulaire), du pilier droit sud-africain de Nevers Nemo Roelofse (25 ans, 18 matchs cette saison dont 12 comme titulaire, et 3 essais marqués.), du troisième ligne français Romain Briatte, capitaine d'Agen (28 ans, 18 matchs cette saison dont 17 comme titulaire),En attendant la saison prochaine, le Stade Français va tenter de se qualifier pour les phases finales cette saison. Les Parisiens sont actuellement huitièmes du classement, à deux points du Top 6, mais les deux matchs en retard de Bordeaux-Bègles, septièmes, pourraient plomber leurs espoirs.