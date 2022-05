Top 14 - Stade Français : Latu annonce son départ

Voir cette publication sur Instagram















































Latu était au club depuis 2019

Son départ était déjà évoqué depuis quelques semaines désormais. Le voilà dorénavant officiel. Ce dimanche, via son compte Instagram officiel,, à l'issue de cette saison 2021-22 actuellement en cours, du club du Stade Français, actuel onzième du classement du Top 14, après un total de 24 rencontres déjà disputées. Dans sa publication annonçant cette nouvelle, le principal intéressé a ainsi notamment écrit : "C'est avec le cœur lourd que je vous annonce mon départ du Stade Français. C'est le moment pour moi de rentrer chez moi et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Merci au Stade Français pour ses trois années et aux supporters pour leur magnifique soutien ! Merci."Le natif de Nuku'alofa aux Tonga est arrivé au sein du club de la Capitale, lors de l'année 2019. Il n'entrait véritablement plus dans les plans de son entraineur actuel, à savoir Gonzalo Quesada, dans l'optique de la prochaine saison. De plus, son indiscipline sur les terrains ne jouait visiblement pas en sa faveur,. Sans oublier non plus certains problèmes rencontrés, de façon récurrente, dans un contexte extra-sportif. Tout cela avait fini par entraîner les critiques de son coach mais également de Hans-Peter Wild, qui n'est autre que le propriétaire du club du Stade Français. International australien depuis l'année 2016, le rugbyman compte, depuis, un total de onze sélections.