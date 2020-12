Top 14 – Stade Français : Coville et Arrate jusqu’en 2023

Deux prolongations de contrat au Stade Français ! Le demi de mêlée de 22 ans Arthur Coville et le centre de 23 ans Alex Arrate ont lié leur destin au club parisien jusqu’en juin 2023, a annoncé le Stade Français ce lundi après-midi. Coville, né à Versailles, a débuté sa carrière professionnelle à Vannes, en Fédérale 1 (2016), puis est venu à Paris, avant d’être prêté au club breton, monté en Pro D2, lors de la deuxième partie de la saison 2016-17. Le champion du monde U20 2018 a ensuite définitivement posé ses valises dans la capitale, où il a déjà joué neuf matchs de Top 14 (un essai contre Toulouse), dont six comme titulaire, et un match de Challenge Cup, cette saison.

Deux essais en six matchs pour Arrate cette saison

Alex Arrate, quant à lui, a été formé à Biarritz, où il a évolué de 2015 à 2018, avant de signer au Stade Français, pour qui il a déjà disputé un total de seize matchs de Top 14 et huit de Challenge Cup. Cette saison, l’ancien Biarrot a joué six matchs de championnat, dont trois comme titulaire, et a marqué deux essais, contre La Rochelle et Bordeaux-Bègles. « Je suis très heureux de prolonger au Stade Français Paris. Après ma signature de trois ans en provenance du Biarritz Olympique, j'ai vécu des moments difficiles avec ma rééducation du genou, a réagi Arrate sur le site de son club. Je suis très heureux qu'aujourd'hui le club me redonne sa confiance en prolongeant mon contrat de deux saisons. Je suis heureux de continuer ma carrière ici, le meilleur est à venir avec ce groupe qui se construit de jour en jour. » Grâce notamment à ces deux jeunes joueurs, le Stade Français Paris occupe la cinquième place du championnat, avec six victoires et quatre défaites, et un match en moins disputé par rapport aux deux premiers, La Rochelle et Toulouse. Ce dimanche, lors du « Boxing Day » de la 12eme journée de Top 14, le club parisien se rendra à Pau, dixième, à 16h00.