Top 14 - Stade Français : Coup dur pour un joueur parisien

C’est un véritable coup dur pour le Stade Français. Titulaire à sept reprises en Top 14 cette saison, le trois-quarts centre Julien Delbouis souffre d’une grave blessure. Champion du Monde des moins de 20 ans en 2019, il est victime d’une rupture du biceps fémoral d’une cuisse ainsi que d’une rupture du ligament latéral externe d’un genou. Touché à l’entraînement, l’ancien joueur de Massy doit se faire opérer vendredi prochain et connaîtra une longue période de convalescence avant de pouvoir entamer sa rééducation. Son absence est estimée à quatre ou cinq mois, ce qui veut dire que Delbouis ne refoulera plus les pelouses cette saison après avoir disputé toutes les rencontres du championnat jusqu’ici en marquant deux essais. Le Stade Français devrait s’appuyer sur Gaël Fickou, Jonathan Danty, Waisea Nayacalevu et le jeune Alex Arrate pour le remplacer.