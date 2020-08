Top 14 - Stade Français : Certains joueurs touchés par le coronavirus sont porteurs de lésions pulmonaires

📃 Communiqué officiel

« À la lumière des examens médicaux obligatoires pour tous les joueurs ayant été diagnostiqués positif au test RT-PCR du Covid-19, il apparait que certains d’entre eux sont porteurs de lésions pulmonaires dues au virus [...] »#SFParis



Le Stade Français rencontrera l'Union Bordeaux-Bègles en ouverture de la nouvelle saison de Top 14

Nouveau coup dur pour le Stade Français. Ce mercredi, le club de rugby, pensionnaire de Top 14, a indiqué, via un communiqué officiel publié sur son compte Twitter officiel, que plusieurs joueurs positifs au nouveau coronavirus présentaient des symptômes, à savoir des lésions pulmonaires dues justement au Covid-19 : «dues au virus. Ces lésions nécessitent une période de repos complet estimée pour l’instant à une semaine minimum et qui viendra s’ajouter à la quatorzaine déjà observée. D’autres examens sont actuellement en cours. Par ailleurs, la saisie de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby pour avis consultatif a entraîné, pour des raisons sanitaires évidentes, l’annulation du match amical face au RC Toulon prévu le 27 août. Une fois encore, le club tient à remercier toutes celles et ceux qui lui ont témoigné leur soutien lors de ces derniers jours. »Par conséquent, ces sportifs concernés devront donc bel et bien observer une période de repos complet d'une durée estimée à au moins une semaine. De plus, la formation parisienne en a donc également profité pour annoncer l'annulation de son match amical prévu contre Toulon, le jeudi 27 août prochain., à l'occasion de la première journée de la saison 2020-21 du championnat de France de rugby.