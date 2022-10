Top 14 - Stade Français : Après Labit - Ghezal, un mercato ambitieux pour 2023 ?

Une nouvelle ère s'apprête à débuter au Stade Français, et elle s'annonce séduisante au moins sur le papier pour commencer. En effet, alors que Laurent Labit et Karim Ghezal devraient prendre la succession de Gonzalo Quesada à la tête de l'équipe francilienne la saison prochaine, après la Coupe du monde 2023, Hans-Peter Wild devrait donner des moyens à ceux qui font actuellement partie du staff de Fabien Galthié au sein du XV de France. S'ils n'ont pas encore signé avec les pensionnaires du Stade Jean-Bouin, le duo serait déjà au travail pour préparer leur arrivée, avec la question du recrutement au cœur des discussions. Ainsi, d'après L'Equipe, les futurs patrons du sportif au Stade Français aimeraient notamment faire prolonger Paul Gabrillagues, le solide 2eme ligne parisien, et seraient en revanche plus flous concernant leur avenir auprès de ceux qui ne seront pas forcément conservés. Le quotidien sportif évoque également quelques possibles renforts.

Un Marchant de rêves à Paris ?

Ainsi, Labit et Ghezal penseraient à Baptiste Couilloud pour le poste de demi de mêlée, le Lyonnais aurait une clause libératoire. Toujours chez les Rhodaniens, les frères Taofifenua, Sébastien et Romain, seraient suivis de près. En fin de contrat en juin prochain, Olivier Klemenczak (Racing 92) serait également une piste de l'ambitieux duo. Par ailleurs, d'après Rugbyrama, le Stade Français serait en passe de réaliser un très gros coup sur le marché anglais. En effet, alors que son contrat touche à sa fin avec les Harlequins, Joe Marchant, l'un des centres du XV de la Rose, pourrait rejoindre la capitale française à l'été 2023, lui qui est en "contacts avancés" avec le SFP. Après le Mondial 2023, l'Anglais serait tenté par une expérience en Top 14 et les Parisiens auraient flairé la très, très bonne affaire en cherchant à s'offrir les services de celui qui a été titulaire à quatre reprises lors du dernier Tournoi des 6 Nations.