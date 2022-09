Top 14 : Setiano reste à Toulon, Staniforth fait de même à Castres

Staniforth reste fidèle à Castres

Emerick Setiano n’entend pas quitter Toulon de sitôt. Le pilier droit international français (6 sélections) a décidé de prolonger l’aventure avec le club qui l’a lancé dans le grand bain en 2016. Présent face à la presse en amont du match de la 1ere journée du Top 14 face à Bayonne sur la pelouse du Stade Mayol, le joueur de 26 ans a confirmé avoir trouvé un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat avec le RCT jusqu’en 2025, portant ainsi sur les trois saisons à venir. « Je n'ai rien gagné avec Toulon et je ne me voyais pas partir comme ça, a confié l’intéressé sur le sujet durant cette conférence de presse. Alors, quand les coaches sont venus me voir, j'ai accepté parce que je veux gagner quelque chose ici. » Deux fois finaliste de la Challenge Cup avec le club de la Rade, en 2020 et 2022, Emerick Setiano a donné le ton concernant ce nouveau cycle avec le RCT.Du côté de Castres, c’était également l’heure de prolonger un contrat. En amont du déplacement sur la pelouse du Racing 92 pour le match d’ouverture de la saison, le CO a confirmé que son deuxième-ligne australien Tom Staniforth est désormais lié au club tarnais jusqu’en 2026. « Je suis allé le chercher en Australie en 2020. C'est mon homme de base dans le système de jeu, je suis très heureux de sa prolongation, a confié Pierre-Henry Broncan face à la presse. Il est en train de devenir un véritable Castrais, notre ‘Gary Whetton’ à nous. Il a un gros impact sur le paquet d'avants en général et sur l'équipe en général. Il a une vraie volonté de devenir un gros leader du club. Cadre de l’effectif castrais, aligné à 26 reprises la saison passée, Tom Staniforth s’inscrit donc sur la durée, lui qui a rejoint le CO il y a maintenant deux ans.