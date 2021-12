Top 14 : Retière en route vers le Stade Toulousain

Les transferts en rugby s'effectuent de manière on ne peut plus atypique. Bien qu'on se situe en plein coeur de la saison, les négociations ont lieu en coulisses afin de préparer d'ores et déjà l'exercice prochain. Cela n'influe généralement pas sur les prestations des acteurs affrontant leur futur club, un code de "gentleman's agreement" opère tous les ans sur les pelouses de Top 14. Cette année, un club se renforce particulièrement bien et fait parler pour sa politique de recrutement: le Stade Toulousain. Champion de France et d'Europe en titre, le club de la Ville rose a attiré cette semaine un nouveau gros poisson dans ses filets.



Selon nos confrères de RMC Sport, le trois-quarts polyvalent du Stade Rochelais, Arthur Retière, se serait engagé auprès des Rouge et Noir à compter de la saison prochaine. Evoluant au poste de demi de mêlée à ses débuts dans le monde professionnel, ce joueur de 24 ans a par la suite reculé à l'arrière avant de dépanner, puis de s'installer à l'aile. International à une reprise avec le XV de France, et avec France 7 également, ce joueur de poche (1m70) demeure une des attractions du championnat par ses appuis et sa belle vitesse de pointe. Il a planté un essai en deux rencontres de Top 14 depuis le début de la saison.

Une politique de recrutement de haut standing

Bien qu'il soigne une blessure à la cheville droite qui le tiendra éloigné des terrains pendant trois mois, contractée lors de la victoire face à Glasgow en Champions Cup le 12 décembre (20-13), le Stade Toulousain a jeté son dévolu sur lui pour renforcer sa ligne arrière. Un travail de fourmi des dirigeants haut-garonnais qui ont déjà engagé pour la saison 2022/23 Alexandre Roumat (Bordeaux-Bègles), mais aussi les internationaux Melvyn Jaminet (Perpignan) et Pierre-Louis Barassi (Lyon). Que du beau monde ! Le champion de France faisait déjà peur, il risquera d'effrayer davantage ses adversaires.