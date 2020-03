Top 14 : Raka suspendu plusieurs semaines

#Discipline

Voici les décisions de la Commission de Discipline et des Règlements faisant suite à la 16e journée de TOP 14 et à la 21e journée de PRO D2 ➡️📄 https://t.co/wZaDXAerrj pic.twitter.com/N19a6r7rNi

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) March 4, 2020

Isa suspendu deux semaines

Alivereti Raka ne disputera pas le quart de finale de Champions Cup. Sanctionné d’un carton jaune face à l’Union Bordeaux-Bègles lors de la seizième journée de Top 14 (22-31), l’ailier clermontois a été suspendu plusieurs semaines ce mercredi. La commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby a d’abord privé le joueur de l’ASM de six semaines de compétition pour son plaquage haut sur Romain BurosUne durée qui prive le trois-quarts d’une éventuelle sélection avec le XV de France mais aussi de plusieurs matchs avec Clermont dont le quart de finale européen. Raka sera requalifié à partir du 13 avril prochain.De son côté,. Le troisième ligne avait également été sanctionné d’un carton jaune lors de la seizième journée pour un geste dangereux envers le Rochelais Tawera Kerr-Barlow. Initialement privé de quatre semaines de compétition, l’Argentin a vu sa sanction réduite pour « casier disciplinaire vierge » et « bonne conduite avant et pendant l’audience. » Le joueur du RCT sera de retour à partir du 29 mars pour préparer le quart de finale de Challenge Cup prévu le week-end suivant. Le Parisien Talalelei Gray et l’Agenais Jamie-Jerry Taulagi ont tous les deux écopé d’une semaine de suspension après avoir reçu un troisième carton jaune cette saison lors de la dix-septième journée de Top 14.