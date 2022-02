Top 14 - Racing : Tuivuaka arrive en fin de saison, Gelant pressenti

Le double raffut de Asaeli Tuivuaka dans la victoire des Fidji sur @FranceRugby #CanadaSevens pic.twitter.com/G1nimDBcwb

Gelant devrait signer

Le Racing 92 a trouvé un remplaçant à Teddy Thomas ! Selon RMC Sport, le club francilien est tombé d’accord avec Asaeli Tuivuaka (26 ans) pour un contrat de deux ans, amené à débuter dès le prochain exercice quand l’international français susmentionné portera vraisemblablement le maillot de La Rochelle.. Sa pointe de vitesse et sa faculté à repousser quiconque se mettant en travers de son chemin lui valent de recevoir comme surnom « le Tank ». Un nouveau chapitre va s’ouvrir pour Tuivuaka, joueur du club italien du Zebre depuis le début de la saison avec qui il a joué quatre matchs dont un en Challenge Cup contre Toulon. Le 17 décembre, il avait alors inscrit un essai contre le RCT sur la pelouse de Mayol.Dans les Hauts-de-Seine,. RMC Sport ajoute que l’arrière, natif de la ville de Knysna, est pressenti pour débarquer à la Paris La Défense Arena.. Vainqueur du Rugby Championship en 2019 et champion du monde la même année avec les Springboks, il viendrait compenser le départ de Kurtley Beale. L'Australien arrive en fin de contrat et sa carrière devrait se poursuivre du côté des Waratahs, dans son pays. Ca fait beaucoup de mouvement chez des Ciel et Blanc en grande forme sur ce début d'année 2022. Vainqueurs de leurs quatre derniers matchs de Top 14, les Racingmen se positionnent la sixième place du classement.