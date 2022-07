Top 14 - Racing 92 : Woki signe un contrat de quatre ans

𝔹𝕚𝕖𝕟𝕧𝕖𝕟𝕦𝕖 Cameron !

MONSIEUR Woki est Racingman !

Cameron Woki rejoint l'équipe des Ciel et Blanc pour la saison prochaine



@cameronwoki



— Racing 92 (@racing92) July 5, 2022

Woki a remporté le Grand Chelem cette année avec le XV de France

Un renfort de poids. Ce mardi, via son compte Twitter officiel, le club du Racing 92, qui a terminé cette saison 2021-22 du championnat de France de rugby, à la sixième place finale du classement du Top 14, avant d'être ensuite sorti en barrages par l'UBB (36-16), a officialisé l'arrivée du troisième ligne Cameron Woki, qui mesure 1,96 mètres pour 109 kilos, en ces termes :Aujourd'hui âgé de seulement 23 ans, le natif de Saint-Denis, qui débarque en provenance du club de l'Union Bordeaux-Bègles, qui a terminé cette saison 2021-22 du championnat de France de rugby à la troisième place finale du classement du Top 14, avant d'être ensuite sorti en demi-finales par le futur champion de France Montpellier (19-10), signe un contrat d'une durée de quatre ans, en faveur de la formation francilienne.Avant de l'annoncer sur leur compte Twitter officiel, les Ciel et Blanc avaient alors transmis un communiqué à l'AFP, indiquant ainsi notamment, dans celui-ci : "Cameron Woki : le Racing 92 a le plaisir d'annoncer aujourd'hui (ndlr : mardi) sa signature pour les quatre prochaines saisons sportives." Egalement international français, Woki a été de l'aventure avec le XV de France, vainqueur, cette année, du Grand Chelem. Une performance réalisée lors du tout dernier Tournoi des Six nations durant lequel il avait alors été constamment titularisé en deuxième ligne.