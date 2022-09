Top 14 - Racing 92 : Wade débarque

Communiqué de presse - Virimi Vakatawa

Un mercato probablement pas bouclé définitivement

Décidément, l'actualité du Racing 92 s'avère des plus riches ce lundi. Quelques heures après l'annonce de l'arrêt brutal de la carrière de Virimi Vakatawa pour des raisons médicales, le club des Hauts-de-Seine a recruté un ailier. D'après Rugbyrama,. Cet ailier supersonique a semble-t-il convaincu les dirigeants altoséquanais de l'embaucher suite à l'In Extenso Supersevens de Pau où il a déjà défendu les couleurs des pensionnaires de la Paris La Défense Arena.Sans club depuis la fin de son aventure en NFL chez les Bills de Buffalo où il a occupé le poste de running back,. Avant de s'exiler aux Etats-Unis, Chris Wade avait eu la joie de connaître une sélection internationale avec le XV de la Rose. Mais il avait surtout marqué le championnat anglais de son empreinte par sa vitesse de pointe et ses nombreux essais. Notamment à l'occasion de sa 100eme apparition en Premiership en 2016, il avait égalé le record d'essais en un match de l'Australien Ryan Constable avec un sextuplé au bien nommé Sixways Stadium de Worcester.La signature deet dont le successeur, lui aussi venu d'outre-Manche mais du rugby à 13 (Saint Helens), Regan Grace, a subi une blessure grave cet été. Ainsi, le dossier du recrutement d'un nouvel ailier est bouclé et la piste menant à Duhan Van der Merwe définitivement abandonnée. En revanche, Jacky Lorenzetti pourrait ne pas avoir bouclé son mercato et se mettre en quête d'un nouveau trois-quarts centre après avoir digéré le séisme provoqué par la fin de carrière inattendue de Virimi Vakatawa.