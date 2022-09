Top 14 - Racing 92 : Vakatawa contraint d'arrêter sa carrière

Communiqué du Racing 92

"Le Racing 92 vient d’être informé de la décision de la commission médicale de la LNR d’interdire à Virimi VAKATAWA la poursuite de sa carrière professionnelle de joueur de rugby en France. Particulièrement peiné par cette terrible annonce le Racing 92 apporte son total soutien à Virimi VAKATAWA et a immédiatement mis en place toutes les dispositions pour accompagner son joueur emblématique le mieux possible dans ces moments particulièrement difficiles. Un point presse sera organisé demain, mardi 6 septembre à 12h au centre d’entraînement du Plessis-Robinson en présence de Virimi VAKATAWA, Jacky LORENZETTI (Président du Conseil de surveillance – Racing 92), Laurent TRAVERS (Directeur Général du rugby - Racing 92) et Fabien GALTHIE (sélectionneur du XV de France)."Plus d'infos à venir...