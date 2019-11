Top 14 - Racing 92 : Un rebond en Angleterre pour Nakarawa

L’avenir de Leone Nakarawa pourrait prendre un nouveau tournant. Revenu en retard de la Coupe du Monde au Japon, le Fidjien a été mis à pied par le Racing 92 et attend désormais de savoir s’il va être licencié ou non. Alors que la décision devrait être prise par le club francilien cette semaine, quelques écuries se sont penchées sur le dossier du deuxième ligne et il y en a une qui est même allée plus loin. Le manager de Sale Steve Diamond a révélé à la presse anglaise qu’il était en contact avec le joueur de 31 ans, notamment pour pallier l'absence de Josh Beaumont, blessé à un genou : « Nous cherchons un deuxième ligne de haut-niveau. Nakarawa avait apparemment disparu mais on a retrouvé sa trace et nous sommes actuellement en négociations. »