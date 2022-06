Top 14 - Racing 92 / Travers : « Grosse désillusion et grosse déception »

La saison 2021-22 du Racing 92 est officiellement terminée. Ce dimanche soir, le club francilien a été éliminé, lors des barrages du Top 14, par Bordeaux-Bègles (36-16). Pourtant, la première période avait alors été à l'avantage des Racingmen, qui étaient même devant à la pause, d'une très courte tête (8-10). A l'issue de cette rencontre, Laurent Travers ne pouvait évidemment pas cacher son immense déception, par rapport à la physionomie de cette partie. Dans des propos rapportés par l'AFP, le manager du Racing 92 a ainsi notamment déclaré, à ce sujet : "Grosse désillusion et grosse déception. On fait une première mi-temps bien, bien en place, avec énormément d'intensité, on est capable de déplacer le ballon, de les mettre en difficulté. On a fait un début de 2eme satisfaisant où on mène 13-8. Et là, on a cinq minutes d'absence. Est-ce lié à la fatigue, au fait que ça y était à 13-8, on avait le match en main ? Et derrière une grosse erreur défensive. Ça pardonne pas."

"Le Racing ne peut pas s'en contenter"

Après une pénalité de Nolan Le Garrec (44eme), le Racing 92 en a ensuite marqué une ultime, par l'intermédiaire de Maxime Machenaud (57eme). Puis plus rien : "Ces matches-là, ça va très vite, il y a eu énormément d'intensité, de densité. On avait fait ce qu'il fallait pour mettre en place le doute dans l'équipe adverse mais malgré ça, ce sont eux qui ont réussi à nous mettre sur le reculoir et marquer des essais avec trop de facilité. Par moments, on a été trop vite, trop facile dans le jeu, on a voulu sortir un peu de la stratégie, ce qui fait qu'on s'est mis dans le rouge et on s'est exposé aux contres. On a été aussi mis en difficulté sur deux mêlées et on prend deux essais en première main. Ça devient alors euphorique pour l'équipe adverse et difficile pour l'équipe défendante. Le Racing a fait une demi-finale de Coupe d'Europe, quart de finale de Top 14 mais le Racing ne peut pas s'en contenter. Sur le contenu, ce n'est pas satisfaisant. On veut toujours plus."