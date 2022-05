Top 14 - Racing 92 : Thomas explique les raisons de son départ à La Rochelle

A 28 ans, Teddy Thomas s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Passé par Biarritz durant ses jeunes années, l'ailier français avait alors rejoint le Racing 92 en 2014, après avoir montré de belles choses au sein de son club formateur. Huit ans plus tard, l'intéressé va quitter l'Ile de France pour se rapprocher de son Pays basque natal. En effet, s'il avait par le passé prolongé avec les Ciel et Blanc pour jouer notamment aux côté de son ami Gaël Fickou, Thomas s'est engagé pour la saison prochaine avec La Rochelle. Mais, avant d'expliquer son choix, celui qui compte presque une trentaine de sélections avec le XV de France (28 rencontres) a évoqué ce sujet, lui qui n'a plus joué avec les Bleus depuis la tournée en Australie durant l'été 2021. « Si je suis en contact avec le staff ? Régulièrement non, mais j’ai un suivi avec eux. C’est assez rassurant, ils m’impliquent toujours dans le projet, notamment dans la tournée qu’il y aura cet été au Japon », a reconnu ce dernier.

« J’avais besoin de changer d’air »

« Mon départ ? Ça fait huit ans que je suis au Racing 92, je pense que j’ai fait mon temps ici. J’avais besoin de changer d’air, c’était le moment pour moi. Mon choix s’est dirigé vers La Rochelle, j’ai eu la chance de travailler avec Ronan O’Gara ici, j’ai passé du bon temps avec lui. Et je voulais aussi me rapprocher de ma famille à Biarritz, a par la suite confié Thomas, lors de l'émission "le Super Moscato Show" lundi sur les ondes de RMC. Partir de Biarritz, de mon cocon familial, de tous mes amis, ça avait été très dur. Je sais à quoi m’attendre. Maintenant j’ai 28 ans, j’ai un peu plus d’expérience. Au-delà d’être stressé, je suis vraiment impatient de ce nouveau défi. » L'arrivée de l'ailier français chez les Maritimes s'inscrit au sein d'un recrutement impressionnant de leur part, eux qui ont notamment obtenu les signatures de Thierry Païva, Georges-Henry Colombe, Yoan Tanga, Antoine Hastoy ou encore Ulupano Seuteni.