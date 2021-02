Top 14 - Racing 92 : Teddy Thomas vers le Stade Toulousain ?

Teddy Thomas pourrait très rapidement trouver un nouveau point de chute. En effet, à en croire les informations de Midi Olympique, l'ailier devrait très prochainement agiter la rubrique des transferts, dans la mesure où le Stade Toulousain s'apprêterait à lui formuler une proposition, et ce très prochainement. Toutefois, aucun contact n'aurait été encore établi entre les deux parties, à l'heure actuelle, soit le joueur concerné ainsi que le club haut-garonnais. Le Stade ne serait pas forcément intéressé par un joueur d'un tel profil, mais il pourrait toutefois ne pas laisser passer une telle occasion d'attirer, dans ses rangs, un 3/4 d'un tel calibre, avec l'expérience qui est la sienne.

Thomas pourrait devoir consentir à une baisse de salaire

L'international français saurait déjà que son club actuel, à savoir le Racing 92, n'aurait pas l'intention de le conserver à la fin de cette saison en cours. L'an prochain, il se pourrait donc que le rugbyman porte ainsi les couleurs des Rouge et Noir. Cependant, pour qu'une telle opération puisse se concrétiser, Thomas devrait devoir consentir à une baisse de salaire. Actuellement, le Stade Toulousain occupe la tête du classement de Top 14 et vise donc forcément un nouveau titre de champion de France, le 20eme en tout, deux ans après le dernier. Affaire à suivre.