Top 14 - Racing 92 : Teddy Thomas pas conservé ?

Teddy Thomas pourrait ne pas rester plus longtemps que cela du côté du Racing 92. En effet, selon les informations du quotidien sportif français L'Equipe, le club de rugby, pensionnaire de Top 14, n'aurait visiblement pas l'intention de le conserver. C'est en juin prochain que le contrat de l'ailier international français aux 22 sélections, âgé aujourd'hui de 27 ans, s'achève. Mais après sept ans au club, Thomas va donc visiblement devoir en trouver un autre. Avant de rejoindre le département des Hauts-de-Seine, le natif de Biarritz avait ainsi fait ses gammes au sein du club local de sa ville natale, soit le Biarritz Olympique, où il a donc été formé et où il a effectué ses débuts chez les professionnels avant de partir en 2014.

Thomas a été champion de France à une reprise

Depuis son arrivée dans la région parisienne, l'ailier a notamment disputé un total de trois finales en Coupe d'Europe, soit en 2016, en 2018 et en 2020, dont une seule en tant que titulaire. Au niveau national, il compte un titre de champion de France, acquis en 2016 avec le Racing 92, du côté de Barcelone en Espagne. Toutefois, ce jour-là, le principal intéressé n'était alors même pas présent sur la feuille de match. Avec le Racing 92, Teddy Thomas a déjà joué plus de 80 rencontres. Une nouvelle aventure semble donc s'ouvrir à lui. Reste désormais à savoir dans quel club il va rebondir.