Top 14 - Racing 92 : Szarzewski intègre le staff du club, Jones et Beale débarquent

Ce n'était plus qu'une question de temps avant que n'interviennent ces différentes officialisations. Ce lundi, dans une vidéo, le Racing 92, pensionnaire de Top 14, a annoncédans le staff du club francilien, aux côtés de Laurent Travers, à compter de la saison prochaine. L'ancien talonneur international (83 sélections), à la retraite depuis l'année dernière, succède ainsi à l'ancien troisième ligne international néo-zélandais Chris Masoe, en charge des skills et de la défense, qui n'a pas été reconduit à son poste.L'effectif s'apprête également à subir quelques changements. En effet, les arrivées de deux Australiens, le deuxième ligne Luke Jones et l'arrière polyvalent Kurtley Beale ont été actées. Outre neuf prolongations (Louis Dupichot, Olivier Klemenczak, Finn Russell, Boris Palu, George-Henri Colombe, Maxime Machenaud, Baptiste Chouzenoux, Fabien Sanconnie et Teddy Iribaren),, pour cet été, dont Ben Tameifuna qui prend la direction de l'UBB. Ben Volavola passera une saison à l'USAP avant de retourner au Racing. Enfin, Brice Dulin s'envole pour La Rochelle et Vasil Kakovin se dirige vers le Stade Français.