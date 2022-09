Top 14 - Racing 92 : Saili vient remplacer Vakatawa

48 matchs avec le BO pour Saili

Moins de vingt-quatre heures après l'onde de choc suscitée par l'annonce de la retraite forcée de Virimi Vakatawa, victime d'un problème cardiaque, le Racing 92 n'a pas tardé à réagir à cet énorme coup du sort. Le club francilien a en effet recruté Francis Saili, en provenance de Biarritz, comme l'a confirmé Jean-Baptiste Aldigé, le président du BO, relégué en Pro D2 en juin dernier. "Bonne chance à Francis Saïli, Alisa Rose, Frankie et Kyrie (sa femme et ses enfants, ndlr) dans leur nouvelle étape de vie au Racing 92. Vivement le derby parisien contre Lucas Peyresblanques et Mathieu Hirigoyen (recrutés cet été par le Stade Français, ndlr).", a tweeté le président. Selon les informations de RMC Sport, le club basque demandait au moins 400 000 euros pour libérer Francis Saili, dont le contrat courait jusqu'en juin 2024. Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92, a donc mis la main à la poche.Agé de 31 ans, le centre (ou ailier) néo-zélandais va connaitre son septième club en rejoignant le Racing 92. Après avoir débuté dans son pays, à Auckland, North Harbour et aux Blues, ce qui lui avait valu ses deux sélections avec les All Blacks, à l'été 2013, il avait rejoint l'Europe en 2015, du côté du Munster. Il avait passé deux ans en Irlande, avant de rejoindre les Harlequins, en Angleterre.Il n'a pas joué lors des deux premières journées de Pro D2 cette saison, et son bilan final sous le maillot rouge et blanc est donc de 48 matchs et 50 points. S'il est dans le groupe, Francis Saili pourrait débuter avec le Racing samedi sur le terrain de...Bayonne, le rival du BO.