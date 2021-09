Top 14 - Racing 92 : Russell veut rester

Finn Russell n'a visiblement pas l'intention de changer d'air. Ce mardi, le demi d'ouverture écossais a accordé une interview à l'AFP et au Midi Olympique. Durant cet entretien, le joueur a exprimé toute son envie de rester encore plus dans son club actuel, à savoir le Racing 92. A ce sujet, le rugbyman a ainsi notamment déclaré : « J'ai parlé avec Jacky Lorenzetti (ndlr : propriétaire du Racing 92) la semaine dernière et il m'a dit « sois honnête ». Ce n'était pas une conversation du genre « donne moi plus d'argent ou je pars », c'était vraiment un truc ouvert... Je veux rester ici, je veux gagner le Top 14 et la Coupe d'Europe. » Pas plus tard que cet été, Finn Russell avait alors été approché par les NEC Green Rockets, à savoir un club japonais de rugby, évoluant actuellement en Top League, soit la 1ere division locale.

Russell sera absent ce week-end en Top 14

Selon les médias locaux, le numéro 10 du XV du Chardon serait alors devenu, tout bonnement, le joueur le mieux payé au monde. Une approche qui a fait réagir Finn Russell : « On en a pas mal parlé, ils ont contacté mon agent. Mais je suis heureux ici (ndlr : au Racing 92), c'est un super club. Je vais avoir 29 ans à la fin du mois, j'aurai le temps d'aller au Japon après, si j'en ai envie. » C'est en 2018 que le demi d'ouverture international écossais avait alors posé ses valises du côté de la formation francilienne du Racing 92. Un club pour lequel il lui reste d'ailleurs encore deux années de contrat. Dans le cadre de la 2eme journée du championnat de France de Top 14, le Racing 92 recevra La Rochelle ce samedi. Rentré de la tournée des Lions britanniques et irlandais seulement le 7 août dernier, Finn Russell ne sera pas présent pour cette nouvelle rencontre de son club.