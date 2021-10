Top 14 - Racing 92 : Pesenti absent trois mois ?

Baptiste Pesenti pourrait bien se retrouver sur la touche pendant de longues semaines. En effet, ce dimanche, Rugbyrama croit savoir que le troisième ligne centre (ou deuxième ligne) international français du Racing 92 (1,96m, 118kg), aujourd'hui âgé de 24 ans et qui compte un total de quatre petites sélections, devrait être absent pour les trois prochains mois. Sa très longue absence qui s'annonce pourrait être problématique pour le Racing 92, qui occupe actuellement la quatrième place du classement du championnat de France de Top 14, suite notamment à sa quatrième victoire de la saison, en six journées, acquise pas plus tard que ce samedi après-midi, sur sa propre pelouse de Paris-La Défense Arena et de justesse, contre l'USA Perpignan (17-14). C'est à l'occasion de cette dernière rencontre que Baptiste Pesenti s'est assez sérieusement blessé, à une épaule, ce qui l'avait contraint de céder prématurément sa place, au beau milieu de la deuxième période.

Pesenti pourrait manquer la prochaine tournée du XV de France

L'ancien pensionnaire de la Section Paloise avait, à ce moment-là, été remplacé par le troisième ligne aile (ou deuxième ligne) international français Boris Palu, aujourd'hui âgé de 25 ans et qui compte un total de deux sélections. Cette absence pourrait aussi pénaliser le XV de France. En effet, si cette durée de trois mois s'avérait exacte, le natif de Saint-Claude, dans le département du Jura, serait amené à manquer la prochaine tournoi de l'équipe de France, celle qui aura lieu pas plus tard que cet automne. De son côté, durant ces fameuses prochaines semaines, le club du Racing 92, avec tous ces doublons qui s'annoncent ainsi qu'avec la très probable sélection en équipe de France de son troisième ligne aile (ou deuxième ligne) international français Bernard Le Roux (32 ans), ne pourra compter, à ce poste, que sur trois hommes : Boris Palu, Luke Jones ainsi que Victor Moreaux.