Top 14 - Racing 92 : Le Garrec absent plusieurs mois

Machenaud seul n°9 disponible au Racing

C'est un terrible coup d'arrêt pour celui qui était la révélation du début de saison du Racing 92, actuel cinquième du Top 14. Nolann Le Garrec, le demi de mêlée de 19 ans des Ciel et Blanc, sera absent entre trois et cinq mois en raison d'une blessure à l'épaule.Selon les informations de L'Equipe, l'international U20 ne pourra pas échapper à l'opération et sera éloigné des terrains jusqu'au mois d'avril, si tout va bien. RMC Sport évoque de son côté une absence de trois ou quatre mois.Pour sa deuxième saison au Racing 92, l’ancien joueur de Vannes était en train de crever l’écran. Après une saison à treize matchs de Top 14 en 2020-21, dont seulement quatre comme titulaire, le Breton a déjà débuté six des dix matchs des Franciliens en 2021-2022, et a eu le temps d’inscrire deux essais, neuf pénalités et cinq transformations. Autant dire que son absence sera préjudiciable pour le Racing 92, qui va débuter sa saison de Champions Cup dans un mois contre Northampton, et qui ne retrouvera donc pas son n°9 avant la phase finale de la Coupe d'Europe, et la 18eme journée Top 14, au mieux. Nolann Le Garrec pourrait donc également manquer le Tournoi des 6 Nations U20 pour lequel il aurait très certainement été sélectionné., Antoine Gibert ayant glissé à l'ouverture et Teddy Iribaren s'étant rompu les ligaments du genou il y a quelques semaines. Voilà une nouvelle blessure donc Laurent Travers se serait bien passé...