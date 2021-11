Top 14 - Racing 92 : Le champion du monde Trevor Nyakane signe trois ans

Humilié par Bordeaux-Bègles dimanche soir dans son Arena, le Racing 92 espère relever la tête au plus vite, et en attendant de voir s’il y parvient samedi sur la pelouse de Castres dans le cadre de la 12eme journée de Top 14, le club du président Lorenzetti a signé un joli coup sur le marché des transferts en enrôlant Trevor Nyakane. C’est en tout cas ce que révèle L’Equipe ce mardi soir. Le pilier droit (qui peut aussi jouer à gauche si besoin) de 32 ans s’est engagé pour trois saisons et arrivera dès ce mois de décembre. Il viendra concurrencer jusqu’à la fin de saison Georges-Henri Colombe, Cedate Gomes Sa, Gia Kharaishvili et Ali Or. Depuis 2015, le Sud-Africain portait le maillot des Bulls de Pretoria, et le club francilien a dû payer une indemnité pour pouvoir le recruter.

Nyakane sacré champion du monde en 2019

« C'est à ce poste qu'on avait décidé de se renforcer, explique au quotidien sportif le manager du Racing 92 Laurent Travers, compte tenu aussi des départs à venir (Colombe a signé à La Rochelle). Trevor nous intéressait parce qu'il a à la fois l'expérience de la mêlée et l'expérience du très haut niveau, avec deux Coupes du Monde jouées. On voulait quelqu'un qui puisse aussi bien aider l'équipe que transmettre son savoir, sa maturité, sa confiance et aider nos jeunes à éclore. On a eu l'opportunité qu'il puisse être libéré par son club tout de suite et il devrait nous rejoindre mi-décembre. » Sélectionné avec les Springboks depuis 2013, il a disputé sept matchs de la Coupe du Monde 2015, mais il a surtout connu la consécration en 2019, lorsqu’il a été sacré champion du monde au Japon, même si une blessure au mollet dès le premier match l’a contraint à renoncer à la suite du Mondial. Au total, il a porté le maillot des Springboks à 53 reprises, pour un essai marqué, contre les Samoa en 2013.