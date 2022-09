Top 14 - Racing 92 : Lancaster, ce serait fait

Travers était en poste depuis dix ans

En mai dernier, le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti (74 ans) avait confié que le manager du club, Laurent Travers (54 ans en octobre), était amené, à terme, à prendre son siège à la tête du club francilien. La succession du coach natif de la Dordogne était donc ouverte, et son remplaçant semble désormais trouvé. "Il y a des discussions entre le président et moi pour voir ce qui peut être bien pour l’équipe et pour le club », avait reconnu Travers ce jeudi. Selon les informations de L’Equipe et de RMC Sport, qui confirment les rumeurs évoquées par la presse irlandaise depuis quelques jours,Celui qui fêtera prochainement ses 53 ans est le coach du Leinster depuis 2016 (où il a remporté la Champions Cup en 2018 contre le Racing 92, et quatre titres de Pro14), après avoir été sélectionneur de l’Angleterre de 2011 à 2015 (où il a terminé deuxième du Tournoi des 6 Nations de 2012 à 2015 et a été éliminé en phase de poules de la Coupe du Monde à domicile en 2015).Selon RMC Sport, Stuart Lancaster s'est engagé pour quatre saisons, et la nouvelle sera officialisée ce lundi par le club français et le club irlandais.: Pierre Berbizier jusqu'en 2012, Gonzalo Quesada en 2012-13 et Laurent Travers depuis 2013, qui sera donc resté dix ans (dont six avec Laurent Labit, avant que ce dernier ne parte rejoindre les Bleus). Avant de céder la main, l'ancien Castrais tentera d'apporter au club francilien un premier titre de champion de France depuis 2016, voire une toute première Champions Cup, après les finales perdues de 2016, 2018 et 2020.