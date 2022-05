Top 14 - Racing 92 : Imhoff, Chavancy et douze autres joueurs prolongent

🖋️ 𝐥'𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞

Prolongation également dans le staff

Le Racing 92 ne fait pas les choses à moitié. Ce mercredi matin, via son compte Twitter officiel, le club de rugby, actuel quatrième du classement du championnat de France après un total de 24 journées de Top 14 disputées, a publié un communiqué pour officialiser la prolongation du contrat d'un total de quatorze de ses joueurs. Parmi les heureux élus,, ainsi que le demi de mêlée Nolann Le Garrec, qui a prolongé son contrat jusqu'à l'année 2025, ou bien encore le demi d'ouverture Antoine Gibert, également désormais lié à son club actuel jusqu'en 2024.Par les autres joueurs qui conservent donc la confiance de la formation, on retrouve le pilier gauche Eddy Ben Arous (2025), le deuxième ligne namibien Anton Bresler (2023), le talonneur international Camille Chat (2027), le centre et capitaine Henry Chavancy (2024), les troisièmes lignes Baptiste Chouzenoux (2024) et Ibrahim Diallo (2025), le pilier gauche géorgien Guram Gogichashvili (2024), le pilier gauche formé au club Hassane Kolingar (2025), le pilier droit Ali Oz (2024), le troisième ligne Fabien Sanconnie (2024) et l'arrière Max Spring (2025). Enfin, la quinzième et dernière prolongation du jour concerne le staff technique. En effet,. Pas plus tard que ce dimanche après-midi à 16h00, du côté de son antre de l'Arena de Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, le club du Racing 92 sera de retour aux affaires, sur le terrain, avec le réception des Anglais des Sharks de Sale, dans le cadre des quarts de finale de la Champions Cup.