Top 14 - Racing 92 : Fickou ne jouera pas le derby contre le Stade Français

Gaël Fickou a alimenté l’actualité du Top 14 ces derniers jours en passant du Stade Français au Racing 92. Toutefois, c’est surtout sa volonté de quitter les Stadistes en cours de saison qui a défrayé la chronique. Ce mouvement anticipé étant officialisé, l’international français aux 63 sélections a pu jouer son premier match avec les Ciel et Blanc samedi soir sur la pelouse contre Toulouse à Ernest-Wallon. Rencontre dans laquelle le centre est entré à la demi-heure de jeu, après la blessure de Louis Dupichot. A l’issue de la défaite (34-16) des siens, Fickou était au centre des débats. Et Laurent Travers a tenu à clarifier la situation, non pas sur les polémiques liées au transfert de son nouveau joueur, mais sur son éventuelle présence pour le derby francilien, qui opposera le Racing 92 au Stade Français, le samedi 1er mai à la Paris La Défense Arena.

« Il y a une éthique au Racing 92 »

« Il ne jouera pas. Ce n'est pas du tout un accord, il n'y en a pas besoin. Que ce soit Gaël ou le Racing, on a une éthique sportive. Je pense que ça le mettrait mal à l’aise. Il y a une éthique au Racing 92. En accord avec le Président et Gaël, on respectera l’éthique, a-t-il garanti en conférence de presse à propos de ce choc de la 21eme journée de Top 14, reporté en raison du coronavirus alors qu’il devait se jouer le samedi 17 avril. Gaël devait jouer avec le Stade Français et nous rejoindre après. Il nous paraît légitime au Racing 92 d'être logique vis-à-vis de Gaël mais aussi de ses anciens coéquipiers. Mais aussi vis-à-vis de l'état d'esprit, du fonctionnement et de l'éthique sportive de façon à ce que le match a été reporté. A partir de là, il ne jouera pas. » Le sujet est clos. Gaël Fickou devra donc attendre la réception de Clermont, le samedi 8 mai, pour prendre part à son deuxième match sous ses nouvelles couleurs.